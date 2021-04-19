Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Elvan," Cuma günü Merkez Bankası Başkanı teknik bir açıklama yaptı. Merkez Bankası olağanüstü bir durumda doğrudan işlem yapabiliyor. Hazineye TL'nin istikrarı konusunda yetki verilmiştir. 2017'de imzalanan protokol yasaldır. Yöntem eleştirilebilir ama yolsuzluk var denilemez." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Merkez olağanüstü bir durumla karşılaştığında doğrudan alım veya satım müdahalesi yapabiliyor. 15 gün sonra ne kadar alım ve satım yaptığını kamuoyuyla paylaşıyor.

Hazine hesapları üzerinden döviz alım ve satım işlemi merkez bankası tarafından gerçekleştirilmiştir, Burada MB'nin bir banka aracılığıyla bu alım ve satım işlemlerinin elektronik işlem platformlarında gerçekleştiğini görüyoruz.

Bu platformda piyasa yapıcı yerli ve yabancı bankalar yer alıyorlar, herhangi bir şahıs yok. Platformalarda işlem yapan taraflar birbirlerini bilmiyor. MB günlük bilançosunda da bu hareketleri rahat bir şekilde görebiliyorsunuz.

"KİMSEYİ YOLSUZLUKLA SUÇLAYAMAZSINIZ"

Bunun örnekleri başka ülkelerde de var, biz de Kasım'dan bu yana böyle bir döviz alım satım işlemini gerçekleştirmedik. Yöntemi eleştirebilirsiniz ama kimseyi yolsuzlukla suçlayamazsınız.

Veriyi açıklama kararı tamamen Merkez Bankası'nın uhdesindedir. Ancak ben bu verilerin yayımlanması fayda görüyorum, tabii ki takdir Merkez Bankası'nın.

Merkez Bankası'nın bağımsızlığına müdahale edici ne bir kavram, ne bir söylem, ne de bir eylem içinde oldum.

Bu işin gerçek sahibi merkez bankasıdır, teknik düzeyde bir açıklama yapmadan benim bir açıklama yapmamın MB'nin bağımsızlığı üzerinde bir gölge oluşturabileceğini düşünerek açıklama yapmadım, MB'den teknik açıklama geldiği için ben de açıklama yaptım.

"2021 YILINDA GÜÇLÜ BÜYÜME BEKLİYORUZ"

Burada kesinlikle yasal olmayan bir durum söz konusu değil, kesinlikle bir yolsuzluk söz konusu değil. Döviz satışı ile oluşan TL, api ve swap üzerinden bankalara kullandırıldı.

2021 yılında baz etkisiyle güçlü bir büyüme bekliyoruz. Artık bölgesel tedarik merkezleri oluşturulması yönünde bir kanaat oluştu, Türkiye burada çok önemli bir avantaja sahip. Temel problemimiz büyümenin finansmanında yatıyor, iç tasarruflarımız yatırımlarımız için yeterli değil.

Bunu dış tasarruflarla sağlamak durumundasınız, herhangi bir aksaklık olduğunda kurlarda bir oynaklık görüyorsunuz, bu da enflasyon üzerinde bir baskı oluşturuyor.

İlk çeyrekte öncü göstergelere baktığımızda yüzde 5,0 civarı bir büyüme öngörüyoruz. İkinci çeyrekte baz etkisiyle çift rakamlı bir büyüme söz konusu olacak. 2021 yılının büyüme açısından daha olumlu bir yıl olacağını öngörüyoruz.

Enflasyonla mücadele ekonomi politikalarımızın en temel önceliklerinden bir tanesi. Yapısal bazı sorunlarımız söz konusu.

Fiyat istikrarının olmadığı bir ortamda sağlıklı büyümeden, yatırımdan, üretimden, istihdamdan bahsedemezsiniz. Refah ve istihdam artışı fiyat istikrarını sağlamakla mümkündür.

"ENFLASYONLA MÜCADELEYE KARARLI BİR ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ"

Enflasyona bütüncül bir bakış açısıyla bakmamız gerekiyor, sadece para politikasıyla enflasyonu çözmemiz mümkün değil. Temel makroekonomik politikalarımızda bir değişiklik söz konusu değildir. Enflasyonla mücadeleye kararlı bir şekilde devam edeceğiz.

Güven ortamını tesis etmek bizim en temel ilkelerimizden biri, kısa vadeli kazamınlar uğruna asla orta ve uzun vadeli kazanımlarımızdan vazgeçmeyeceğiz, asla popülist yaklaşım içinde olmayacağız. Bütçe açığı hedefiyle mali disiplin alanındaki kararlılığımızı net bir şekilde ortaya koymak istedik.

"KOVİD-19 NEDENİYLE HARCAMA YAPMA ZORUNLULUĞU OLAN ALANLAR ORTAYA ÇIKTI"

Güven ortamını tesis etmek bizim en temel ilkelerimizden biri, kısa vadeli kazamınlar uğruna asla orta ve uzun vadeli kazanımlarımızdan vazgeçmeyeceğiz, asla popülist yaklaşım içinde olmayacağız. Bütçe açığı hedefiyle mali disiplin alanındaki kararlılığımızı net bir şekilde ortaya koymak istedik. Bütçemizde kalıcı gelir artışını sağlayıcı bazı tedbirler aldık.

Bütçede yer almayan ancak covid-19 nedeniyle harcama yapma zorunluluğu olan alanlar ortaya çıktı, şu an 2021 yılı için 46,5 milyar TL ekstra bir harcama yapılmasını bekliyoruz.