Son dakika: 13 Mayıs koronavirüs tablosu

Vatandaşlar Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu araştırıyor. Peki, bayramın ilk günü olan bugün, 13 Mayıs 2021 koronavirüs tablosunda son durum ne? 13 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

Şu an henüz günlük tablo açıklanmadı. Rakamlar belli olur olmaz haberimizde yer alacak.