Son dakika: 13 Mayıs koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' internette merak edilen konular arasına girdi. Dün açıklanan tabloda koronavirüs vaka sayısında düşüş devam etmişti. Peki, bayramın ilk günü olan bugün 13 Mayıs 2021 koronavirüs tablosunda son durum ne? 13 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...
13 Mayıs 2021, Perşembe 18:40 Son Güncelleme:
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Vatandaşlar Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu araştırıyor. Peki, bayramın ilk günü olan bugün, 13 Mayıs 2021 koronavirüs tablosunda son durum ne? 13 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...
Şu an henüz günlük tablo açıklanmadı. Rakamlar belli olur olmaz haberimizde yer alacak.