Türkiye Son dakika: 13 yaşındaki şüpheli kız çocuğu gazetecilere terlik fırlattı

Son dakika: 13 yaşındaki şüpheli kız çocuğu gazetecilere terlik fırlattı

Türkiye

Son dakika: 13 yaşındaki şüpheli kız çocuğu gazetecilere terlik fırlattı

Bursa'da baba ile 2 kızı tam 12 farklı hırsızlık olayından şüpheli oldukları nedeniyle gözaltına alındı. Görüntülenmek istemeyen 13 yaşındaki S.E gazetecilere terlik fırlattı.

26 Temmuz 2021, Pazartesi 17:39 Son Güncelleme:
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 12 farklı hırsızlık olayının şüphelisi baba ile 2 kızı, yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerden S.E. (13) kendisini görüntüleyen gazetecilere terliğini fırlattı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı zamanlarda alışveriş merkezlerinde gerçekleşen 12 hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelilerin Orhan E. (43) ile kızları Aleyna Ş. (25) ve S.E. olduğunu belirledi.


Şüpheliler, polisin operasyonuyla yakalanıp, gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirilen şüphelilerden S.E., kendisini görüntüleyen gazetecilere küfredip terliğini fırlattı. O anlar kameraya yansıdı. Sağlık raporları alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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