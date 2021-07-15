15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle şehitlikte anma töreni yapıldı. Kent protokolü, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Kartal Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda şehitler için dua edildi. Duygusal anların yaşandığı şehitlik ziyaretinde protokol üyeleri şehitlerin mezarına karanfil bıraktı.

Vatandaşların parasıyla alınan silah, mühimmatın yine vatandaşa üniformalı hainler tarafından doğrultulmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Türkiye Harp Malulü Şehitler Gazi Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Ali Yavuz, "Bundan 5 yıl önce ülkemizin içerisine sızan hain FETÖ terör örgütü mensupları, devletimizin tankını, uçağını kullanarak ateş açıp 251 kişiyi şehit etti. Bizleri üzen en önemli şey ise bu kişilerin askeri üniforma ile bunları gerçekleştirmesi oldu. Bu olaya sebep olanları şiddet ve nefretle kınıyorum. Biz Türk milleti olarak bu hain darbe girişiminin başlangıcından itibaren sokaklarda onlara gereken dersi verdik. Türk milletinin geçilemeyeceğini, esir edilemeyeceğini, ay yıldızlı bayrağın göklerden indirilemeyeceğini gösterdik. Meydanlarda nöbet tuttuk. Dış güçlerle, aldıkları destekle milletimizin üzerinde amaçlarına ulaştırmadık. Bu olay olmadan önce her gün terör nedeniyle şehidimiz geliyordu. Devletimizin içerisine sızan FETÖ terör örgütü mensuplarını temizleyince son 5 yıl içerisinde terörle mücadelenin ne kadar başarılı olduğunu görüyoruz. Terör örgütünün bitmene noktasına geldiği biliyoruz. Son kalıntılarda temizlenmesi için devletimiz mücadele ediyor" dedi.