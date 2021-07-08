Türkiye Son dakika: 15 yaşındaki kızın kahreden sonu! Düğünde dans ederken...

Son dakika: 15 yaşındaki kızın kahreden sonu! Düğünde dans ederken...

Türkiye

Son dakika: 15 yaşındaki kızın kahreden sonu! Düğünde dans ederken...

Antalya Muratpaşa'da 15 yaşındaki İrem Kaplan düğünde sahneye çıkıp dans etmeye başladı. Aniden bayılan kız çocuğu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kahreden olayın ardından İrem'in ölüm nedeni ortaya çıktı...

08 Temmuz 2021, Perşembe 13:47 Son Güncelleme:
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, düğünde bayılan çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaplan'ın çocukluğunda kalbinin delik olmasından dolayı 4 ameliyat geçirdiği öğrenildi.

Olay, dün akşam Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Kardeş Kentler Bulvarı kavşağında bulunan düğün salonunda meydana geldi.

KURTARILAMADI

Ailesiyle komşularının düğününe giden İrem Kaplan, sahneye çıkıp, dans etmeye başladığı sırada aniden bayıldı. Kaplan'a ilk müdahaleyi düğün salonunda bulunanlar yaparken, sağlık ekiplerine bilgi verildi. Kısa sürede gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan İrem Kaplan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hastaneden alınan Kaplan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

11'İNCİ SINIF ÖĞRENCİSİ

Anne Filiz Kaplan, kızının cenazesinin morgdan alınması sırasında gözyaşı döktü. Kaplan, "Ben sensiz ne yaparım, beni bırakıp, nerelere gittin" dedi. Daha önce kalbinden ameliyat geçirdiği belirtilen İrem'in başarılı bir öğrenci olduğu ve 11'inci sınıfa geçtiği öğrenildi. Kaplan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Kırıkkale'ye gönderildi.

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