Türkiye Son dakika: 16 yaşındaki İkranur'un feci sonu! Gençlerin partisi ölümle bitti

Son dakika: 16 yaşındaki İkranur'un feci sonu! Gençlerin partisi ölümle bitti

Türkiye

Son dakika: 16 yaşındaki İkranur'un feci sonu! Gençlerin partisi ölümle bitti

Kayseri'nin İncesu ilçesinde, İkranur Türksoy'un aralarında olduğu 4 genç bir evde alkol alıp eğlenemeye başladı. B.A tarafından pompalı tüfekle başından vurulan İkranur Türksoy olay yerinde can verdi. Cinayet şüphelisiyle ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

18 Ağustos 2021, Çarşamba 09:15 Son Güncelleme:
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İkranur Türksoy (16) ile B.A (17) ve bir arkadaşları eğlenmek için O.Ç.'nin evinde buluştu. Evde parti yapan 4 genç bir süre alkol alıp eğlendi. B.A. pompalı tüfekle İkranur Türksoy'u başından vurdu. İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Türksoy'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sabah'tan Ali Altuntaş'ın haberi...

Kayseri'de evde parti yapan 4 gencin eğlencesi kanlı bitti. 17 yaşındaki B.A., 16 yaşındaki İkranur Türksoy'u pompalı tüfekle başından vurarak öldürdü. Polis, olaydan sonra firar eden B.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Ayrıca ev sahibi O.Ç. ve gece partisine katılan bir kız daha gözaltına alındı. Olay yeri inceleme çalışmasının tamamlanmasının ardından İkranur Türksoy'un cesedi otopsi için İncesu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

'KAZAYLA ATEŞ ALDI'

Cinayet şüphelisi B.A. emniyetteki sorgusunda pompalı tüfeği eline alıp oynadığı sırada tüfeğin ateş aldığını ve İkranur'u kazara vurduğunu söyledi.

SUÇ KAYDI VAR

Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken B.A. ile O.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. B.A'nın başka suçlardan da dosyalarının olduğu öğrenildi.


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