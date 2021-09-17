Türkiye Son dakika: 16 yıl hapisle aranıyordu, yakayı ele verdi!

Son dakika: 16 yıl hapisle aranıyordu, yakayı ele verdi!

Türkiye

Son dakika: 16 yıl hapisle aranıyordu, yakayı ele verdi!

Kayseri'de hakkında 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan kesinleşmiş 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve 2 yıldır firari olan Ahmet T. (26), polis ekiplerince yakalandı.

17 Eylül 2021, Cuma 00:43 Son Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan kesinleşmiş 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve 2 yıldır firari olan Ahmet T.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda çalışma yapan polis, Ahmet T.'nin Melikgazi ilçesi Germir Mahallesindeki müstakil evde saklandığını belirledi. Eve düzenlenen operasyonda Ahmet T. yakalandı. Gözaltına alınan Ahmet T., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak Bünyan Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ (DHA)

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