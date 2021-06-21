Olay, saat 15.00 sıralarında tarihi Galata Kulesi'nde yaşandı. Kule'nin seyir terasına çıkıp bir süre etrafı izleyen O.D. (18) iddiaya göre bir anda kendini aşağı bıraktı. Beton zemine düşen D.'yi görenler hemen yardıma koşup polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, D.'ye uzun süre kalp masajı yaptı. Hayata döndürülemeyen O.D. daha sonra ambulansa alınarak hastane morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatan polis, olay yerinde incelemelerde bulundu. Kule'den atlayıp hayatını kaybeden O.D.’nin ailesinin bugün polise kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Cep telefonu kamerasıyla Kule'nin görüntüsünü çeken bir vatandaş, atlamadan saniyeler önce intihar eden kişinin son anlarını tesadüfen görüntüledi.







