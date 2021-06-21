Türkiye Son dakika: 18 yaşındaki genç Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti

Son dakika: 18 yaşındaki genç Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti

Türkiye

Son dakika: 18 yaşındaki genç Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti

İstanbul Beyoğlu’ndaki Galata Kulesi'nden atlayan 18 yaşındaki O.D. hayatını kaybetti. O sırada Kule'nin görüntüsünü çeken bir vatandaş, intihar eden gencin son anlarını tesadüfen görüntüledi. Öte yandan geçtiğimiz haftalarda 20 yaşındaki Hilal Yağmur da Galata Kulesi’nden düşerek can vermişti.

21 Haziran 2021, Pazartesi 17:13 Son Güncelleme:
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Olay, saat 15.00 sıralarında tarihi Galata Kulesi'nde yaşandı. Kule'nin seyir terasına çıkıp bir süre etrafı izleyen O.D. (18) iddiaya göre bir anda kendini aşağı bıraktı. Beton zemine düşen D.'yi görenler hemen yardıma koşup polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, D.'ye uzun süre kalp masajı yaptı. Hayata döndürülemeyen O.D. daha sonra ambulansa alınarak hastane morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatan polis, olay yerinde incelemelerde bulundu. Kule'den atlayıp hayatını kaybeden O.D.’nin ailesinin bugün polise kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Cep telefonu kamerasıyla Kule'nin görüntüsünü çeken bir vatandaş, atlamadan saniyeler önce intihar eden kişinin son anlarını tesadüfen görüntüledi.

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