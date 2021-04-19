Türkiye Son dakika: 19 Nisan 2021 koronavirüs tablosu

Son dakika: 19 Nisan 2021 koronavirüs tablosu

Türkiye

Son dakika: 19 Nisan 2021 koronavirüs tablosu

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte 19 Nisan 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

19 Nisan 2021, Pazartesi 19:32 Son Güncelleme:
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Türkiye’de son 24 saatte 318 bin 869 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 149 kişinin testi pozitif çıktı, 341 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 319 oldu, 48 bin 947 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 736 bin 537’ye yükseldi.

AA

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