Son dakika: 2 çocuk PKK/YPG'den kaçarak Şanlıurfa'da teslim oldu
Şanlıurfa'da 15 ve 16 yaşındaki 2 çocuk Suriye'nin Haseke kentindeki terör örgütü PKK/YPG'den kaçarak teslim oldu.
27 Temmuz 2021, Salı 15:52 Son Güncelleme:
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İsimleri açıklanmayan 15 yaşındaki erkek ile 16 yaşındaki kız çocuğu, 2 ay önce terör örgütü yandaşlarınca kültürel etkinliklere katılma bahanesiyle ailelerinden alınarak Suriye'ye götürüldü.
Haseke kentinde terör örgütü PKK/YPG'nin kamplarında silahlı eğitim verilen çocukların ailelerinin başvurusunun ardından güvenlik güçleri harekete geçti.
Şanlıurfa MİT Bölge Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin irtibat kurduğu çocuklar, terör örgütünden kaçıp sınırı geçerek Şanlıurfa'ya geldi. Sınır hattında teslim alınan çocuklar, ifadelerinin ardından yaşları küçük olduğu için devlet korumasına alındı.
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