Türkiye Son dakika: 2 gündür haber alınamıyordu...Uçurumun dibinde bulundu

Son dakika: 2 gündür haber alınamıyordu...Uçurumun dibinde bulundu

Türkiye

Son dakika: 2 gündür haber alınamıyordu...Uçurumun dibinde bulundu

Son dakika: İstanbul'un Başakşehir ilçesinde 18 yaşlarındaki Ömer Oğız'dan 2 gündür haber alınamıyordu. Ömer Oğız'ın cansız bedeni uçurumun dibinde bulundu.

11 Temmuz 2021, Pazar 14:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul'un Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde kendisinden iki gündür haber alınamayan 18 yaşlarındaki Ömer Oğız'un cansız bedeni uçurumun dibinde bulundu. Oğız'ın cep telefonu ve cüzdanı ise uçurumun üstünde bulundu.



Güvercintepe Mahallesi'nde yaşayan 18 yaşlarındaki Ömer Oğız işten çıktıktan sonra eve dönmeyince ailesi polise haber verdi. Polis ekipleri kayıp Ömer'i aramak için çalışmalara başladı. Önceki akşam Güvercintepe'de bulunan kayalık alanda gezen bir grup genç, uçurumun dibinde hareketsiz halde bir kişinin olduğunu gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri cansız bedenin iki gündür haber alınamayan Ömer Oğız'a ait olduğunu tespit etti.

"ÇOCUK UÇURUMDAN DÜŞMÜŞ DEDİLER"

Olayın yaşandığı bölgede oturan Durmuş Doğanay, "Ben akşam buraya geldim. Baktım polisler bekçiler duruyor gittik oraya. Çocuk uçurumdan düşmüş dediler. Karşı mahallenin çocuğuydu biz tanımıyoruz. Telefonu sigarası cüzdanı uçurumun üstünde bulundu." dedi.

"ORASI ÇOK TEHLİKELİ, ÇÖZÜM BULSUNLAR"

Yeter Gültekin ise, "Dengesini kaybederek düştü diyenler var. Biz tanımıyorduk. Oraya çok çocuk geliyor. Orası çok tehlikeli tel örgü çekmek gerekiyor. Bizim çocuklarda hep oralarda dolaşıyor. Buna bir çözüm bulsunlar." ifadesini kullandı.

Oğız'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Bodrum çok pahalı ama çok da dolu!
Şirin Sever
Rauf Tamer
Şampiyon belli
Rauf Tamer
Erkut Can
Lambda ile lambada yapıyoruz
Erkut Can
Hakan Çelik
Kılıçdaroğlu acele etmez
Hakan Çelik
Murat Gülderen
CEO'ların evleri ne kadar akıllı?
Murat Gülderen
Murat Çelik
Üç yıl önce dün, Çorlu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Umudumuz kadınlar
Oral Çalışlar
Banu Şen
Tohumun can bulduğu her karış toprağı bereketli: Sakarya
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Senem'in sır ölümü! 7.kattan düşerek can verdi