Türkiye Son dakika: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

Son dakika: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12 oldu" denildi.

30 Ağustos 2021, Pazartesi 18:54 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda, "Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12 oldu." ifadeleri kullanıldı.

AA

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