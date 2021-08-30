Son dakika: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12 oldu" denildi.
30 Ağustos 2021, Pazartesi 18:54 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ettiği belirtildi.
Paylaşımda, "Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12 oldu." ifadeleri kullanıldı.
AA
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