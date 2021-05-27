Son dakika: 2 yaşındaki Mehmet su kovasının içinde can verdi!
Son dakika haberine göre, Antalya'da anne ve babasının çalıştığı iş yerinde kovanın içindeki suyla oynayan 2 yaşındaki Mehmet Ali Koç, annesi yanından ayrılınca kovanın içine düştü. İşte kahreden haberin detayları...
27 Mayıs 2021, Perşembe 13:45 Son Güncelleme:
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Gelen bir son dakika haberine göre, Antalya'da su dolu kovanın içine düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu. Otopsinin ardından çocuğun cenazesi, babası tarafından alındı.
Kumluca Toptancı Hali'nde baba ve annesinin çalıştığı iş yerinin banyosunda, kovanın içindeki suyla oynayan Mehmet Ali Koç (2), annesinin yanından ayrılmasından bir süre sonra kovanın içine düştü.
Annesi tarafından kovadan çıkarılan çocuk için 112 Acil Servis ekibinden yardım istendi. Küçük çocuk, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
BABASI CENAZESİNİ ALDI
Koç'un cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Korumu morguna götürüldü. Otopsinin ardından çocuğun cenazesi, babası tarafından alındı.
Cenazenin Hatay'da toprağa verileceği öğrenildi.