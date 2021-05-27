Son dakika: 2 yaşındaki Mehmet su kovasının içinde can verdi!

Gelen bir son dakika haberine göre, Antalya'da su dolu kovanın içine düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu. Otopsinin ardından çocuğun cenazesi, babası tarafından alındı.

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Kumluca Toptancı Hali'nde baba ve annesinin çalıştığı iş yerinin banyosunda, kovanın içindeki suyla oynayan Mehmet Ali Koç (2), annesinin yanından ayrılmasından bir süre sonra kovanın içine düştü.

Annesi tarafından kovadan çıkarılan çocuk için 112 Acil Servis ekibinden yardım istendi. Küçük çocuk, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

BABASI CENAZESİNİ ALDI

Koç'un cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Korumu morguna götürüldü. Otopsinin ardından çocuğun cenazesi, babası tarafından alındı.

Cenazenin Hatay'da toprağa verileceği öğrenildi.

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