Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin ilk müjde geçtiğimiz haftalarda Bakan Koca tarafından verilmiş, sürece dair ayrıntılar da henüz netlik kazanmamıştı. Bakan Koca, 13 Aralık Pazartesi günü sosyal medya hesabı üzerinden Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı konusunda ilk bilgileri paylaştı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamsında şu ifadeleri kullandı;

“Taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli personel alım sürecini başlatıyoruz. Gerekli bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye verilmiştir.

10.348 hemşire, 1.600 ebe ve 6.604 sağlık teknisyeni/ sağlık teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı yapılacaktır.

Tercih kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini Kılavuzda belirtilen tarihler arasından yapabilecek. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir.

SAĞLIK BAKANLIĞI 20 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Bakan Koca ayrıca 20 bin personel alımı tarihine yönelik olarak da "Kırk bin kadro kapsamındaki 10.000 sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10.000 sürekli işçi kadrosu için Mart ayı içinde ilana çıkılarak alım işlemi yapılacaktır. Sağlık hizmeti alacak vatandaşlarımıza ve sağlık camiamıza hayırlı olsun." dedi.