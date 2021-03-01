Ekonomi Son dakika! 2020 yılı büyüme rakamları açıklandı

Son dakika! 2020 yılı büyüme rakamları açıklandı

Ekonomi

Son dakika! 2020 yılı büyüme rakamları açıklandı

Türkiye ekonomisinin 2020 yılı son çeyreğine ilişkin büyüme rakamları belli oldu.

01 Mart 2021, Pazartesi 10:07 Son Güncelleme:
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Üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 2020 yılında yüzde 1.8 büyüdü.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 16.8 artarak 5 trilyon 47 milyar 909 milyon liraya yükseldi.

TÜİK verilerine göre, 2020 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 60 bin 537 lira ya da 8 bin 599 dolar olarak hesaplandı.


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