Son dakika haberine göre; İl bazından alınan kararların ardından kademeli normalleşme ile kısıtlamanın kaldırıldığı ilk cumartesi gününde tüm İstanbul'da yoğunluk yaşanıyor. Aynı zamanda kırmızı kategoride bulunan illerde alınan sert kararlar ise uygulanmaya başladı. Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 111,57, Ankara'da 54,83, İzmir'de 66,47 oldu.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Her hafta açıkladığımız illerimizde 100.000 nüfusa düşen haftalık toplam vaka sayısının güncel haritasını ilan ettik. Kademeli ve kontrollü normalleşecegiz."

Sağlık Bakanı Koca, 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı.

27 ŞUBAT - 5 MART

Bakan Koca, Twitter'dan haritayı şu mesajla paylaştı:

Kontrollü normalleşme için illerimizin 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içeren insidans haritasının güncel hali ektedir. Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli.

20 - 26 ŞUBAT

Geçen hafta ile bu hafta arasındaki fark ise dikkatlerden kaçmadı. Karadeniz bölgesindeki artış ve büyükşehirlerdeki yüksek oranlar haritaya yansıdı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 111,57, Ankara'da 54,83, İzmir'de 66,47 olmuştu