Irak'ın kuzeyinde Terör örgütüne bir darbe daha vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ansızın gelmeye, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz! MİT ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 28 terör hedefi, hava harekâtı ile yerle bir edildi. Operasyonla, terör örgütü PKK’ya ağır bir darbe vuruldu." denildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölücü terör örgütüne karşı etkin ve kapsamlı terörle mücadele harekâtı büyük bir azim ve kararlılıkla yürütülmektedir.

Bu kapsamda; 200 kilometre derinlikteki Irak’ın kuzeyi Asos bölgesinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere, Millî İstihbarat Teşkilatı ile koordineli olarak 24 Ağustos 2021’de hava harekâtı düzenlenmiştir.

20’den fazla uçağın katıldığı hava harekâtı ile teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 28 hedef imha edilmiştir.

Büyük oranda yerli ve millî mühimmat kullanılan hava harekatında terör örgütünün söz konusu bölgedeki varlığına ağır bir darbe vurulmuştur.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edilecektir.







