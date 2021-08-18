Türkiye Son dakika: 29 gündür aranan 17 yaşındaki genç kızın nereye gittiği belli oldu

Son dakika: 29 gündür aranan 17 yaşındaki genç kızın nereye gittiği belli oldu

Türkiye

Son dakika: 29 gündür aranan 17 yaşındaki genç kızın nereye gittiği belli oldu

Diyarbakır’da, 17 yaşındaki A.K isimli genç kızdan evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesinin ihbarı üzerine aranmaya başlanan genç kızın nerede olduğu ortaya çıktı.

18 Ağustos 2021, Çarşamba 11:11 Son Güncelleme:
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29 gün önce evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan A.K. (17) adlı kız çocuğu, ailesinin başvurusu üzerine polis ekiplerince erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Ö.K.'nin evinde bulundu. Ailesinin yanına gitmek istemediğini söyleyen A.K., Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce korumaya alındı.

Yenişehir ilçesinde ailesi ile birlikte yaşayan lise öğrencisi A.K. adlı kız çocuğu, 20 Temmuz’da evden ayrıldı. Ailesi, haber alamadığı kızları için karakola giderek kayıp, ihbarında bulundu. Başvuru üzerine çalışma başlatan ekipler, A.K.'nin kaldığı evi tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinle girilen evde, A.K. ve erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Ö.K. bulundu. Ekipler tarafından A.K. ve Ö.K., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Çocuk Şube Müdürlüğü'ne getirilen A.K., ailesinin yanına gitmek istemediğini söyledi. Kimseden şikayetçi olmadığını da belirten A.K., savcılık kararıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce korumaya alındı. Ö.K. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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