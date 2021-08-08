Son dakika haberi... İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Çantasındaki 1 milyon lirayı çaldırdığını söyleyerek şikâyetçi olan İhsan Akarçeşme’nin yalanı mahkemede ortaya çıktı. 3 arkadaşını dolandırdığı anlaşılan şahıs, 5 yıla kadar hapis talebiyle yargılanacak

İhsan Akarçeşme (39) İstanbul Üsküdar'da ikamet ediyordu. Arkadaşlarıyla yüksek gelir elde edebileceği bir iş kurmak istedi. Sabah'ın haberine göre, olay günü, kendisine güvenen üç arkadaşından toplam 1 milyon lira aldı. Çantaya koyduğu parayla Fatih'te bulunduğu sırada çantayı çaldırdığını söyleyen İhsan Akarçeşme, Kumkapı Polis Merkezi'ne giderek şikâyetçi oldu. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

HIRSIZLIKLA İLGİLİ GÖRÜNTÜYE ULAŞILAMADI

Soruşturma kapsamında olay anına ilişkin çevre güvenlik kameraları incelendi. İhsan Akarçeşme'nin olay günü hırsızlığa uğradığına dair herhangi bir görüntüye ulaşılamadı. Polisler tarafından tekrar karakola çağrılan Akarçeşme, 'Saati karıştırdım' şeklinde ifade verdiği sırada tedirgin davranışlar sergilemeye başladı. Çanta içerisinde parada pay sahibi olduğu belirlenen mağdur Ahmet U., Akarçeşme'nin yalan söylemiş olabileceğini beyan etti.

'SEVGİLİME KAPTIRDIM' DEDİ

Soruşturma kapsamında bu kez savcı karşısında yeniden ifadesi alınan Akarçeşme, parayı Özbekistan uyruklu sevgilisine ticaret yapmak için verdiğini, onun da Özbekistan'a gittiğini ve bir daha haber alamadığını ve bu yüzden kendisine zaman kazandırmak için yalan beyanda bulunduğunu belirtti.

O İDDİA DA BOŞ ÇIKTI

Akarçeşme, Özbekistan uyruklu sevgilisinin isminin Dilya Münirova olduğunu beyan etti ancak Münirova isimli Özbek vatandaşına ait açık kimlik ve pasaport bilgilerine ulaşılamadı. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Akarçeşme'nin hileli davranışlar sergileyerek ve nitelikli yalanlar söyleyerek kendisinin yararına hareket edip dolandırıcılık suçunu işlediği gerekçesiyle hakkında dava açıldı. 5 yıla kadar hapsi istenen Akarçeşme, asliye ceza mahkemesinde yargılanacak. Akarçeşme'nin çaldırdığını iddia ettiği 1 milyon lirayı iş kurma vaadiyle 3 arkadaşından topladığı öğrenildi.







