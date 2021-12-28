İzmir'deki yangın kabusu 3 kardeşi hayattan kopardı. Evde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 yaşındaki ikizler Yahya ve Remzi ile 3 yaşındaki ağabeyleri Talha Menderes'in cansız bedenlerinin birbirlerine sarılmış halde bulunduğu ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre, anne Nuriye Menderes'in Facebook ifadesi ise yürek dağladı: Bu hayatta en çok anne olmayı...

Yangın faciası 3 kardeşin sonu oldu! Üzücü olay geçmitiğimiz günlerde İzmir'de yaşandı. Hacıbekir Mahallesi, Soğuksu Sokak'taki bir evde, dün saat 12.00 sıralarında, iddiaya göre kömür sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı.





Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Eve giren ekipler, 2 yaşındaki ikiz kardeşler Remzi ve Yahya ile 3 yaşındaki ağabeyleri Talha Menderes'in cansız bedenini buldu.

Çocukların cenazeleri, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Acılı baba Ferhat Menderes, Bayındır Devlet Hastanesi önünde ağlayarak, sinir krizi geçirdi. 3 kardeşin cansız bedenlerinin, birbirlerine sarılmış halde bulunduğu belirtilirken, ailenin komşuları, itfaiye ekiplerinin bölgeye geç geldiğini öne sürdü.

Komşular, çocukların kurtarılamamasında bu gecikmenin etkili olduğunu iddia etti.

ANNE YANGIN SIRASINDA EVDEYMİŞ

Bu arada, Nuriye Menderes'in, yangın sırasında evde olduğu ortaya çıktı. Nuriye Menderes'in polise verdiği ifadede, "Yangın sırasında alt kattaki mutfağımızda çocuklara kahvaltı hazırlıyordum. Çocuklar üst kattaydı, oyun oynuyorlardı. Yangının nasıl ve neden çıktığını bilmiyorum. Yangını çok geç fark ettim, yukarı çıktığımda alevler her yeri sarmıştı, çocuklarıma ulaşamadım" dediği ifade edildi.

Sinir krizi geçiren Nuriye Menderes'in Bayındır Devlet Hastanesi'nde müşahede altında tutulduğu, sakinleştirici verildiği bildirildi.

Öte yanda itfaiye ile yangının çıktığı ev arasındaki uzaklığın yaklaşık 1,5 kilometre olduğu bildirildi. Yangının çıktığı gün, ilçe pazarının kurulması nedeniyle itfaiye ekiplerinin yangın mahalline geç ulaştığı ileri sürüldü.

Bazı vatandaşlar itfaiye araçlarının geçmesi için pazar tezgahlarının kaldırıldığını iddia etti. Ölen 3 kardeşin İzmir Adil Tıp Kurumu'ndaki otopsilerinin sürdüğü bildirildi.

İzmir'deki yangın kabusu 3 kardeşi hayattan kopardı. Evde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 yaşındaki ikizler Yahya ve Remzi ile 3 yaşındaki ağabeyleri Talha Menderes'in cansız bedenlerinin birbirlerine sarılmış halde bulunduğu ortaya çıktı. Anne Nuriye Menderes'in Facebook ifadesi ise yürek dağladı:

"Bu hayatta en çok anne olmayı çok sevdim. 4 Kuzu'dan belli olur haliyle..."











