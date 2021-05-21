Son dakika: 3 çocuk annesi bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşanan korkunç olayda 3 çocuk annesi 40 yaşındaki Birgül Ç. evinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Cinayet şüphelisi olarak eşi Yıldıray Ç. aranıyor.
21 Mayıs 2021, Cuma 15:20 Son Güncelleme:
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Olay, Altınova Mahallesi'nde belediye evlerinde meydana geldi. Bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan Birgül Ç., sabah evde 7 yaşındaki işitme engelli kızı tarafından hareketsiz halde bulundu. Eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Birgül Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
Jandarmanın cinayet şüphelisi olarak Birgül Ç.'nin eşi Yıldıray Ç.'yi aradığı bildirildi.
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