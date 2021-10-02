Türkiye Son dakika... 3 ilin valileri değişti! İşte Elazığ, Kırıkkale ve Bilecik’in yeni valileri…
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  • Son dakika... 3 ilin valileri değişti! İşte Elazığ, Kırıkkale ve Bilecik’in yeni valileri…

Son dakika... 3 ilin valileri değişti! İşte Elazığ, Kırıkkale ve Bilecik’in yeni valileri…

Türkiye

Son dakika... 3 ilin valileri değişti! İşte Elazığ, Kırıkkale ve Bilecik’in yeni valileri…

Elazığ, Kırıkkale ve Bilecik valiliği ile Hatay ve Muş emniyet müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

02 Ekim 2021, Cumartesi 08:35 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Elazığ Valisi Erkaya Yırık Mülkiye Başmüfettişliğine, Kırıkkale Valiliğine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Bülent Tekbıyıkoğlu, Elazığ Valiliğine İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Toraman, Bilecik Valiliğine ise Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Kızılkaya getirildi.

HATAY VE MUŞ'A YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ GÖREVLENDİRİLDİ

Öte yandan, Hatay Emniyet Müdürlüğüne Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Muş Emniyet Müdürlüğüne ise Engin Kaloğlu atandı.

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