Akyazı’da aniden başlayan şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Dedeler Mahallesi’nde sağanak sonrası dere taştı. Dere yatağı kenarında evi bulunan Sami Özkul’un ise dışarıda devrilen direkle uğraşırken, sel sularına kapıldığı belirtildi. Özkul için bölgeye sevk edilen arama- kurtarma ekipleri, dere yatağı boyunca çalışma yaptı. Sami Özkul’u arama çalışmalarına devam ediliyor.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde derenin taşması sonucu sel sularına kapılan Sami Özkul’u arama çalışmaları devam ediyor. Sami Özkul’un kızı evlerinin önünde sinir krizi geçirdi. Yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan kadın, “Benim babam buralardadır. Bırakın beni bulayım onu. Benim sesimi duyunca gelir” dedikten sonra baygınlık geçirdi.

Emekli öğretmen Yaşar Bozan, sel sularına kapılan Sami Özkul’un kuzeni olduğunu belirterek, “Biz sabah birlikte dayı oğlumun evinin önündeydik. Daha sel suları yükselmemişti. Bana, “Arabaları dere kenarından uzak bir noktaya alalım” dedi. Ben şeker hastasıyım eve gitmem gerekiyordu. Eve gidip yemek yedim. Sami’nin kaybolduğunu söylediler. Dere taşmıştı, etraf sel sularıyla kaplanmıştı. Hemen AFAD’ı aradık. Şu ana kadar izine rastlayamadılar, arama çalışmalarını dere yatağında ve çevresinde sürdürüyorlar” dedi.

SULAR ALTINDA KALDI

Ormanlı'da ve yüksek kesimlerde etkili olan sağanak, belde merkezinden geçen derenin su debisini yükseltti. Taşan dere, belde merkezini su altında bıraktı. Birçok iş yeri ve araçlar suya gömüldü. Çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekibinin yönlendirildiği bölgede çalışmalar başladı. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, beldede ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, "Şu anda bazı dükkanlara su girmiş. Can kaybı yok. Sular çekilmeye başlamış" dedi.

GECE BOYU ETKİLİ OLDU

Düzce'nin Cumayeri, Çilimli ve Akçakoca ilçelerinde bulunan 4 köyde gece boyu etkili olan yağış, yol çökmelerine, dere taşmalarına ve çok sayıda evi su basmasına neden oldu. Çok sayıda küçük ve büyükbaş hayvan ile kanatlı hayvan telef olurken, tarım arazileri zarar gördü, çok sayıda traktör ve otomobil ile tarım aletleri, sele kapıldı.

Su baskınları nedeniyle evlerinde ve yüksek bölgelerde mahsur kalan bazı vatandaşlar, AFAD, DAKE, AFAD gönüllüleri, Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği, UMKE ve jandarma ekiplerince güvenli bölgeye alındı. AFAD'ın hasar tespit çalışmaları devam ederken, İl Özel İdaresine bağlı ekipler, yollarında göçük oluşan Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Uğurlu köylerine ulaşım sağlanması için iş makineleri yardımıyla alternatif yol açma çalışmaları yürütüyor.

Türk Kızılay gezici gıda araçları ise Cumayeri'nin Dokuzdeğirmen ve Akçakoca'nın Esmahanım köylerinde konuşlandırılarak vatandaşlara hizmet sunuyor. Diğer taraftan, sağanak yüzünden kayaların yola düşmesi ve ağaçların devrilmesi nedeniyle Düzce-Zonguldak D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolunun Boğaziçi, Kabalak ve Osmancık bölgelerinde ulaşım bir süre aksadı. Bölgedeki trafik, çalışmaların tamamlanmasıyla normale döndü.

Selden zarar gören Esmahanım, Uğurlu, Mısırlık, Kırkharman, Boğaziçi ve Akçakoca bölgelerinde incelemelerde bulunan Düzce Valisi Cevdet Atay, yaptığı açıklamada, bölgede yaşayanlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Yağışın geniş bir alanda etkili olduğunu dile getiren Vali Atay, "Allah'a hamdolsun hiçbir vatandaşımızın burnu kanamadı. Herhangi bir can kaybı söz konusu değil. Bizi sevindiren taraf bu ama elbette ki yollarımıza, köprülerimize zararları söz konusu. Bunlar kısa zamanda giderilir. Uğurlu, Esmahanım ve Dilaver köyümüzde incelemeler yaptık. Oradaki durumu kendi gözlerimizle birebir gördük." diye konuştu.

Ekiplerin bölgelerde çalışmalar yürüttüğünün altını çizen Vali Atay, şöyle konuştu:

"Kaymakamlarımız kriz merkezlerimizin başında olayları birebir takip ettiler. Arkadaşlarımız yağışlar bittikten sonra gerekli hasar tespit çalışmalarını yaparlar. Kısa zamanda neticelenir."

47 KİŞİ KURTARILDI

AFAD İl Müdürü Ali Kartal ise AA muhabirine, 88 kişinin bölgeden tahliye edildiğini belirterek, "Mahsur kalan 47 kişi kurtarıldı, yaklaşık 20 kişinin de bulundukları yerden kurtarılması için çalışmalar sürüyor." dedi.

Murat KÜÇÜK- Tezcan SOLMAZ, Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU, Gürkay GÜNDOĞAN-Sinan KABATEPE (DHA)