Türkiye Son dakika: 3 Mayıs korona tablosu

Son dakika: 3 Mayıs korona tablosu

Türkiye

Son dakika: 3 Mayıs korona tablosu

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Vaka sayısında düne göre düşüş gözlemlenirken vefat sayısında artış oldu. İşte 3 Mayıs 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

03 Mayıs 2021, Pazartesi 19:49 Son Güncelleme:
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Türkiye’de son 24 saatte 243 bin 648 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 733 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 438 oldu, 35 bin 438 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 515 bin 819’a yükseldi.

AA

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