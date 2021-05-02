Bursa'nın Kestel ilçesinde, dün park halindeki otomobilin bagajında çürümüş erkek cesedi bulundu. İnceleme sonucu cesedin, 34 gündür kayıp olan Sinan Sönmez'e (32) ait olduğu tespit edildi. Sönmez’in cinayete kurban gittiğini belirleyen polis, 1'i kadın 5 kişiyi gözaltına aldı.

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Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesi'nde yaşayanlar, dün saat 20.30 sıralarında, Buluş Caddesi üzerinde uzun süredir park halinde olan plakasız otomobilden gelen kötü kokular üzerine polise haber verdi. Polis ekipleri, kötü kokunun otomobilin bagajından geldiğini tespit etti. Savcılıktan alınan izin sonrası çilingirle otomobilin bagajı açıldı. Açılan bagajda, çürümüş erkek cesedi bulundu. Cesedin kime ait olduğunun tespit edilmesi için inceleme yapan polis, İnegöl ilçesinde 30 Mart'tan beri kayıp olan Sinan Sönmez'e ait olduğunu tespit etti. Ekipler, otomobilin de Sönmez'e ait olduğunu ve plakalarının söküldüğünü tespit etti. Sönmez'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Cesedin bulunmasının ardından çalışma başlatan İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Sönmez’in uzun zamandır beraber yaşadığı kadınla birlikte 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde sorguları sürüyor. Boğarak öldürüldüğü ihtimali üzerinde durulan Sönmez’in kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsi sonucu ortaya çıkacak.

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