Türkiye Son dakika: 357 kişi daha Afganistan'dan Türkiye'ye getirildi

Son dakika: 357 kişi daha Afganistan'dan Türkiye'ye getirildi

Türkiye

Son dakika: 357 kişi daha Afganistan'dan Türkiye'ye getirildi

Afganistan'da Taliban kontrolünün başlamasının ardından Türkler tahliye edilmeye devam ediliyor. Türk Hava Yolları uçağı ile 357 Türk daha İstanbul'a getirildi.

22 Ağustos 2021, Pazar 10:21 Son Güncelleme:
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Afganistan'da Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından Türkiye'ye dönmek için başvuruda bulunan Türk vatandaşlarından 357'si daha Türk Hava Yolları'na ait uçak ile tahliye edildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye edilen 16'sı bebek toplam 357 yolcu, önce Türk Hava Kuvvetleri'nin askeri nakliye uçağı ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'a, oradan da Türk Hava Yolları'na (THY) ait tahliye uçuşu ile İstanbul'a getirildi.

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