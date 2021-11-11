Ekonomi Son dakika 3600 ek gösterge ve asgari ücret açıklaması

Son dakika 3600 ek gösterge ve asgari ücret açıklaması

Ekonomi

Son dakika 3600 ek gösterge ve asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Yapılan önemli açıklama milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. İşte, EYT, 3600 ek gösterge ve asgari ücret hakkında merak edilenler..

11 Kasım 2021, Perşembe 19:58 Son Güncelleme:
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma takvimlerinde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunduğunu belirterek, öncelikli gündemlerinde emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili çalışma bulunmadığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur. Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" denildi.

ANKARA (DHA)

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