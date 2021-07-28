Türkiye Son dakika: 4 kişinin öldüğü silahlı kavgada flaş gelişme

Son dakika: 4 kişinin öldüğü silahlı kavgada flaş gelişme

Türkiye

Son dakika: 4 kişinin öldüğü silahlı kavgada flaş gelişme

İstanbul Beyoğlu'nda gelin damadın akrabaları arasında yaşanan ve 4 kişinin öldüğü silahlı kavgada gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli Mürsel Ağrı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

28 Temmuz 2021, Çarşamba 23:29 Son Güncelleme:
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Beyoğlu Örnektepe Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde dünürler arasında çıkan kavgada Berk Enes Giray, Hulusi Giray ve Burak Giray olay yerinde, Beytullah Akçay ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayda yaralanan şüpheli Mürsel Ağrı, tedavisi için gittiği hastanede teslim olmuştu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Mürsel Ağrı, öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılıkça sorgulanan şüpheli Ağrı, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimliğe çıkarılan şüpheli Ağrı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Özden ATİK / İSTANBUL(DHA)

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