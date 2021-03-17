Son dakika: 4 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, "İkna çalışması sonucu, 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu" açıklaması yaptı.
17 Mart 2021, Çarşamba 19:47 Son Güncelleme:
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Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:
İkna çalışması sonucu, 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubu, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının 2014-2019 yılları arasında örgüte katıldıkları, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri belirlendi.
Böylelikle; 2021 yılı içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 35’e ulaştı.
AA
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