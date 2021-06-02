Son dakika... 4. yargı paketinde ayrıntılar belli oldu!

Son şekli verilen yargı paketi katalog suçların kapsamını daraltıyor. Vergi ihtilaflarında etkin pişmanlık ve uzlaşmanın yolu açılıyor. Adli kontrol şartı 2 yıl ile sınırlandırılıyor, karara 4 ayda bir gözden geçirme zorunluğu getiriliyor. Pakete göre ev hapsinde geçirilen 1 gün, 2 gün sayılacak, sonuç cezadan düşürülecek. 24 saat ifade alınabilecek.

Katalog suçların kapsamı daraltılacak, tutuklamada somut delil aranacak. Vergi ihtilaflarında etkin pişmanlık ve uzlaşmanın yolu açılıyor.

Kaynak: TRT Haber