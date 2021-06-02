Türkiye Son dakika... 4. yargı paketinde ayrıntılar belli oldu!

Son dakika... 4. yargı paketinde ayrıntılar belli oldu!

Türkiye

Son dakika... 4. yargı paketinde ayrıntılar belli oldu!

Hükümetin 4. yargı paketinde ayrıntılar belli oldu. Buna göre; Adli kontrol şartı 2 yıl ile sınırlandırılacak, karar 4 ayda bir gözden geçirilecek. Ev hapsinde geçirilen 1 gün, 2 gün sayılacak, sonuç cezadan düşürülecek. 24 saat ifade alınabilecek.

02 Haziran 2021, Çarşamba 17:14 Son Güncelleme:
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Son şekli verilen yargı paketi katalog suçların kapsamını daraltıyor. Vergi ihtilaflarında etkin pişmanlık ve uzlaşmanın yolu açılıyor. Adli kontrol şartı 2 yıl ile sınırlandırılıyor, karara 4 ayda bir gözden geçirme zorunluğu getiriliyor. Pakete göre ev hapsinde geçirilen 1 gün, 2 gün sayılacak, sonuç cezadan düşürülecek. 24 saat ifade alınabilecek.

Katalog suçların kapsamı daraltılacak, tutuklamada somut delil aranacak. Vergi ihtilaflarında etkin pişmanlık ve uzlaşmanın yolu açılıyor.

Kaynak: TRT Haber

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