Türkiye Son dakika: 4 yaşındaki kızın feci sonu! Odaya girdiklerinde yıkıldılar

Son dakika: 4 yaşındaki kızın feci sonu! Odaya girdiklerinde yıkıldılar

Türkiye

Son dakika: 4 yaşındaki kızın feci sonu! Odaya girdiklerinde yıkıldılar

Son dakika haberine göre, Mersin'de sesi duyup odaya gelen aile, 4 yaşındaki minik Erdem İlik'i yerde hareketsiz yatarken gördü. Kanepeden düşüp yaralanan minik kız çocuğu hastanede hayatını kaybetti.

30 Mayıs 2021, Pazar 12:37 Son Güncelleme:
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Mersin’de, oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek kanepeden düşen 4 yaşındaki Erdem İkilik, yaralandı. Hastaneye götürülen kız çocuğu hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

Evdeki kanepede oynayan Erdem, iddiaya göre dengesini kaybederek düştü. Sesi duyup içeri gelen ailesi, minik Erdem'i yerde hareketsiz yatarken gördü. Kulağından kan geldiğini gören ailesi, minik Erdem’i hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Erdem, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Minik Erdem'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

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