Son dakika... 43 ilin bağlantı noktası kilit! Bu sabah başladı
Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi memleketine gidenler, bugün dönüş yolunda 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oldu.
24 Mayıs 2021, Pazartesi 11:09 Son Güncelleme:
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Tatillerini memleketlerinde veya şehir dışında geçirenlerin saat 05.00'te kısıtlamanın sona ermesinin ardından dönüş yolculuğuna başlamasıyla, ulaşımda 43 ilin kara yolunun bağlantı noktası olan Kırıkkale'de uzun araç kuyruğu oluştu.
Özellikle Kırıkkale-Kayseri kara yolunun Ankara bağlantı yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerliyor.
Ulaşımın aksamaması için yoğun çaba gösteren trafik ekipleri, Yeni Sanayi ve Yenişehir kavşaklarında akımı çekerek trafik yoğunluğunu azaltmaya çalışıyor.
AA
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