Gülsuyu Mahallesi Eski Üsküdar Caddesi'nde ikamet ettiği evini yaktığı ve bebeğini rehin aldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Bakü Ü. emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Burada, savcıya çıkarılan şüpheli Baki Ü., ifadesinin alınmasının ardından "çocuğun alıkonulması" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliği gönderildi.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Baki Ü.'nün 3 ay süreyle haftada bir gün imza atma şartını içeren adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakılmasına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Gülsuyu Mahallesi Eski Üsküdar Caddesi'nde dün bir kişinin evini yaktığı ve bebeğini rehin aldığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri ile sağlık ve itfaiye personeli gönderilmişti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dışarıdan müdahale ettiği yangını kontrol altına alarak söndürmüştü.

Şüpheli Baki Ü., Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Aldemir ve diğer polis ekiplerinin ikna çalışması sonucu 5 aylık bebeğini ve olayda kullandığı bıçağı polise bırakarak teslim olmuştu.



