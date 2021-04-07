Türkiye Son dakika: 5 il için kar yağışı uyarısı

Son dakika: 5 il için kar yağışı uyarısı

Türkiye

Son dakika: 5 il için kar yağışı uyarısı

Son dakika haberine göre; Kırşehir, Yozgat, Kayseri, Nevşehir ve Sivas'ta kar yağışı bekleniyor.

07 Nisan 2021, Çarşamba 19:01 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yurdun batı bölgelerinde etkisini göstermeye başlayan alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephesel sistem ile soğuk hava dalgası sonucu oluşması beklenen kar yağışının, cuma günü sabah saatlerinden itibaren Kırşehir ve Yozgat çevrelerinden başlamak üzere gelecek hafta başına kadar Kayseri, Nevşehir ve Sivas'ta etkili olacağı tahmin ediliyor.

TEDBİRLİ OLUN UYARISI

Yağışların, 12 Nisan 18.00'e kadar aralıklarla ve yer yer yoğun şekilde devam etmesi öngörülüyor.

Mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ise 10 ila 16 derece azalarak mevsim normalleri altına inmesi bekleniyor.

Yağışlı sistemin gelişiyle rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette ve kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği, ulaşımda aksama, buzlanma ve zirai don başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

AA

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