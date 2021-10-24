Türkiye Son dakika! 5 PKK'lı terörist saldırı girişimindeyken etkisiz hale getirildi

Son dakika! 5 PKK'lı terörist saldırı girişimindeyken etkisiz hale getirildi

Türkiye

Son dakika! 5 PKK'lı terörist saldırı girişimindeyken etkisiz hale getirildi

'PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz' diyen MSB, 'Bölgede her türlü tedbiri alan Kahraman Komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.' ifadelerini kullandı.

24 Ekim 2021, Pazar 12:35 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan Kahraman Komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.

Terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan Kahraman Komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadeleri kullanıldı.

BAKAN SOYLU: TALİMATLARINIZ ELİMİZDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çukurca sınırından sızan 2 teröristin hava desteği ve kara operasyonuyla ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı diğer paylaşımında 2 terörist ile birlikte ele geçirilen mühimmatları açıkladı. Bakan Soylu, "Dün gece Çukurca’ya sızan ve ölü ele geçirilen teröristlerdeki mühimmatlar; 2 adet M-16 Piyade Tüfeği, 4 adet el bombası, 9 adet M-16 şarjörü, 1 adet patlayıcı ateşleme düzeneği. Ayrıca talimatlarınız elimizde. 112'yi ararsanız getiririz veya Meclis'teki arkadaşlarınıza bırakırız" dedi.


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