Türkiye Son dakika: 5 yıldır aranan FETÖ firarisi eski emniyet müdürü tutuklandı

Son dakika: 5 yıldır aranan FETÖ firarisi eski emniyet müdürü tutuklandı

Türkiye

Son dakika: 5 yıldır aranan FETÖ firarisi eski emniyet müdürü tutuklandı

Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan 5 yıldır aranan eski emniyet müdürü B.B. yakalandı. Adliyeyeye sevk edilen B.B. tutuklandı.

13 Temmuz 2021, Salı 22:03 Son Güncelleme:
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Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı yol kontrolünde kimlik sorgulaması yapılan B.B.'nin FETÖ firarisi olduğu anlaşıldı. GBT sorgulamasında resen görevinden emekli edilen eski 2. sınıf emniyet müdürü B.B. hakkında Afyonkarahisar Sulh Ceza Hakimliği'nce ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 5 yıldır firari olarak arandığı tespit edildi.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda B.B., Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Hazırlanan tahkikat evrakı ile bugün Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen B.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Afyonkarahisar T Tipi Cezaevi’ne teslim edildi.

Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR (DHA)

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