İstanbul'da bir şirkette yönetici olarak çalışan Hüseyin Uzun, aracıyla seyir halindeyken polis uygulamasına denk geldi. Yapılan kontroller sonucu 'covid-temaslı' olduğu ve karantinayı ihlal ettiği belirlendi. Sonuç karşısında şoke olan Hüseyin Uzun itiraz etse de 3 bin 100 lira para cezası kesildi. Ancak gerçek bambaşkaydı. Kendisinden tam 552 kilometre uzaklıkta olan kardeşinin covid olması nedeniyle sisteme temaslı işlendiği ortaya çıktı. "Bir sistem hatası olmuş. O da beni bulmuş" diyen Hüseyin Uzun hakkında 'bulaşıcı hastalık tedbirlerine aykırı davranma' suçundan başlatılan soruşturmada savcılık son noktayı koydu. "Hastalığa yakalandığına, temaslı olduğuna ve karantina altına alındığına dair bilgi yok. Böylece suç unsuru da yok" diyerek takipsizlik kararı verdi.

Olay geçen yıl Eylül ayında İstanbul Kadıköy'de gerçekleşti. Bir şirkette yönetici olan Hüseyin Uzun (40) gece saatlerinde Ataköy'den hareketle Avrasya Tüneli'ni kullanarak Anadolu Yakası'na geçti. Bu esnada Avrasya Tüneli Anadolu Yakası girişi uygulama noktasında polis ekiplerince durduruldu. Asayiş ve güvenlik uygulaması yapan polis memurları, Hüseyin Uzun'dan kimlik istedi. Polis ekiplerine kimliğini verip beklemeye başlayan Hüseyin Uzun'a ekipler karantinada olması gerektiğini söyledi.

PARA CEZASI UYGULANDI

Genç adam neye uğradığını şaşırdı. Nedenini sorduğunda kendisiyle ilgili sorgu sonucunda "İzlem devam ediyor. Özel izin yok" ibaresinin çıktığı söylendi. Evde olması gerekirken karantinayı ihlal ederek sokağa çıktığı belirlenen Hüseyin Uzun'a 3 bin 100 lira idari para cezası uygulandı. Evine dönmesi konusunda da uyarıda bulunuldu.

"KARDEŞİM COVİD BEN DEĞİLİM"

Ne olduğunu anlayamadan idari para cezası alan Hüseyin Uzun hakkında bir de 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan soruşturma başlatıldı. İfadesi alınan Hüseyin Uzun suçlamayı kabul etmeyerek, "Polisler GBT yaptıktan sonra evde karantinada olmam gerektiğini söyledi. Kendilerine böyle bir şeyden haberim olmadığını söyledim. Kardeşimin covid-19 testi pozitif çıkmıştı ancak kendisi Alaçatı'da ikamet ediyor. Kardeşimden dolayı bu durum yaşandı ancak bu süreçte kendisiyle temasım ve görüşmem olmadı" dedi. Ataköy'den hareketle başlayan ve 552 kilometre uzaklıktaki Alaçatı'ya varan olaylar zincirinde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kararını verdi.

SAVCILIK: SUÇ OLUŞMAZ

Savcılık Hüseyin Uzun hakkında karantinaya uymadığı gerekçesiyle 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan soruşturma başlatıldığını ancak şüphelinin hastalığa yakalandığına, temaslı olduğuna ve karantina altına alındığına dair bilgi olmadığını belirtti. Böylece suç unsurunun oluşmadığının altını çizen savcılık soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

"SİSTEM HATASI OLMUŞ, O DA BENİ BULMUŞ"

Konuyla ilgili SABAH'a konuşan Hüseyin Uzun, mağduriyet yaşadığını söyleyerek, "Bir sistem hatası olmuş. O da beni bulmuş. Kesilen para cezasına itiraz ettim. Polislere de o an durumumu anlattım ama yapacak bir şeyleri olmadığını, sistemde temaslı göründüğümü söylediler. Kardeşim koronaydı ancak o başka bir şehirde yaşıyor. Kendisiyle görüşmemiz dahi olmadı. Dolayısıyla beni temaslı da yazdırmadı. Bu durum çok saçma geldi. Derdimi anlatamadım. Çok da şaşırdım" dedi.

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