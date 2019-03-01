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Son dakika! 57 bin 191 kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan inceleme sonucu 57 bin 191 kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı.

01 Mart 2019, Cuma 11:04 Son Güncelleme:
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Son dakika! 57 bin 191 kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan inceleme ve araştırma sonucunda, daha önce pasaportuna idari tahdit uygulanan 155 bin 350 kişinin pasaportu geçerli hale getirilirken, buna ilaveten 57 bin 191 kişinin de pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı. Bakanlık tarafından bugüne kadar toplam 212 bin 541 kişinin pasaportundaki 'idari tahdit' kaldırılarak, pasaportları geçerli hale getirildi.

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