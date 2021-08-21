Türkiye Son dakika: 57 bin personelle yasa dışı bahis operasyonu

Son dakika: 57 bin personelle yasa dışı bahis operasyonu

Türkiye

Son dakika: 57 bin personelle yasa dışı bahis operasyonu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Genel Komutanlığınca; “Yasa Dışı Bahis/Siber Denetim ve Kumar/Oyun Makineleri” suçlarına yönelik olarak ülke genelinde 10.085 ekip, 57.107 personelin katılımıyla “Yasa Dışı Bahis/Siber Denetimi” ve “Kumar/Oyun Makineleri” uygulamaları gerçekleşti.

21 Ağustos 2021, Cumartesi 09:30 Son Güncelleme:
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Yasadışı Bahis/Siber Denetimi uygulamasında;

7 yasadışı bahis oynatılan işyerinde, 75 oynatan şahıs hakkında 7258 Sayılı Kanun kapsamında adli işlem, 91 şahıs hakkında yasadışı bahis oynamaktan idari işlem yapıldı.

Uygulamada, 19 şahıs gözaltına alındı, 388 aranan şahıs yakalandı.

Kumar/Oyun Makineleri uygulamasında; 31.752 işyeri ve 992 dernekte, 47 şahıs gözaltına alındı, 360 aranan şahıs yakalandı, 119 şahıs hakkında adli işlem, 6.913 şahıs hakkında idari işlem uygulandı. 107 umuma açık işyeri ve derneğe idari işlem yapıldı.

Yapılan uygulamalarda;

Coronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili olarak, çıkarılan genelgeler ile “Maske Takmamak ve Sosyal Mesafe Yasağına Uymamak” tedbirlerine uymayan 91 şahsa idari para cezası uygulanırken 26 şahsa adli işlem yapıldı.

Ayrıca, 6 adet bilgisayar, 1 adet yazıcı, 26.427 TL para, 3 adet tabanca, 7 adet av tüfeği, 55 adet mermi, 1 adet kurusıkı tabanca, 23 adet oyun makinesi, 10 adet tombala makinesi ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 1355 adet kaçak sigara, çok sayıda yasadışı bahis oyun kuponu, oyun kâğıdı ve oyun pulları ele geçirildi.

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