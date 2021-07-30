Türkiye Son dakika... '57 orman yangını kontrol altına alındı'

Son dakika... '57 orman yangını kontrol altına alındı'

Türkiye

Son dakika... '57 orman yangını kontrol altına alındı'

Orman Genel Müdürlüğü tarafından ülkede peş peşe çıkan 71 orman yangınının 57'sinin kontrol altına alındığını ve 14 yangına müdahalenin sürdüğünü açıkladı.

30 Temmuz 2021, Cuma 10:31 Son Güncelleme:
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Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yangınlara ilişkin bilgilendirme açıklaması yapıldı.

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 28-30 Temmuz arasında çıkan 71 yangından 57'sinin kontrol altında olduğu belirtildi. Açıklamada, devam eden 14 yangına müdahalenin sürdüğü aktarıldı.


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