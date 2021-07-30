Son dakika... '57 orman yangını kontrol altına alındı'

Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yangınlara ilişkin bilgilendirme açıklaması yapıldı.

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 28-30 Temmuz arasında çıkan 71 yangından 57'sinin kontrol altında olduğu belirtildi. Açıklamada, devam eden 14 yangına müdahalenin sürdüğü aktarıldı.



