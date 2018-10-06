Son dakika! 6 ilde eş zamanlı operasyon: 49 gözaltı

PKK/KCK'ya yönelik 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda HDP Batman İl Başkanı Nizamettin Toğuç'un da aralarında bulunduğu 49 kişi gözaltına alındı

06 Ekim 2018, Cumartesi 11:52 Son Güncelleme: 06 Ekim 2018, Cumartesi 12:59
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Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

PKK/KCK terör örgütünün ülke genelinde faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla güvenlik güçlerince, 6 ilde bugün eş zamanlı operasyon yapılmıştır. 

Batman'da yapılan operasyonda aralarında HDP İl Başkanı Nizamettin Toğuç’un da bulunduğu 8, Ağrı'da 25,Ankara'da 5, Muș'ta 1,Mardin'de 1, Șanlıurfa'da 9, olmak üzere toplam 49 şahıs gözaltına alınmıștır.

Böylelikle son iki günde güvenlik güçlerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda toplam 137 șahıs yakalanmıștır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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