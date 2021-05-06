Türkiye Son dakika! 6 kardeşin evlerinde yangın! Kül oldu

Son dakika! 6 kardeşin evlerinde yangın! Kül oldu

Türkiye

Son dakika! 6 kardeşin evlerinde yangın! Kül oldu

Kastamonu'da Cide ilçesi Kovanören köyünde gece saatlerinde 6 kardeşe ait olan yan yana sıralanmış 6 evde yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Yangında dumandan etkilenen ve ayakları yanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

06 Mayıs 2021, Perşembe 09:18 Son Güncelleme:
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde, 6 kardeşe ait olan ve yan yana bulanan 6 evde yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürerken, 1'i dumandan etkilenen 1'i de ayaklarından yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.



6 EV YANGINDA KULLANILMAZ HALE GELDİ

Yangın, saat 23.00 sıralarında Cide ilçesi Kovanören köyünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında; Şerafettin Demir, Ekrem Demir, Bayram Demir, Mustafa Demir, Recep Demir ve Fatma Demir'e ait olan ve yan yana bulunan 6 ev kullanılamaz hale geldi.

Söndürme çalışmalarının sürdüğü sırada dumandan etkilenen Sezgin Demir ve ayaklarından yaralanan Mustafa Demir Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YANGININ, YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU ÇIKTIĞI İDDİA EDİLDİ

Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangının kısa sürede büyümesi üzerine çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi.

Azdavay, Seydiler, Doğanyurt ve Şenpazar ilçelerinden gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yaklaşık 4 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Öte yandan, köy sakinleri yangının yıldırım düşmesi sonucunda çıktığını iddia etti.

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