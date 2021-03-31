Türkiye Son dakika: 65 yaş ve üzeri için karar! Toplu taşıma kartları kullanıma kapatıldı

Son dakika: 65 yaş ve üzeri için karar! Toplu taşıma kartları kullanıma kapatıldı

Türkiye

Son dakika: 65 yaş ve üzeri için karar! Toplu taşıma kartları kullanıma kapatıldı

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasında çok yüksek risk grubunda yer alan Çanakkale’de, 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu taşıma ulaşım kartları kullanıma kapatıldı.

31 Mart 2021, Çarşamba 17:09 Son Güncelleme:
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Koronavirüs risk haritasında ‘çok yüksek risk’ grubunda yer alan ‘kırmızı’ kategorideki Çanakkale’de, her 100 bin kişide görülen vaka sayısı bir haftada 202,75’ten 348,81’e yükseldi. Vaka sayısındaki artış nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu taşıma ulaşım kartları geçici olarak kullanıma kapatıldı.



Türkiye’nin kontrollü normalleşme dönemine geçtiği 1 Mart’tan bu yana, Çanakkale’de koronavirüs vaka sayısındaki yaşanan artış, bir türlü hız kesmiyor.

KORONAVİRÜS VAKA SAYISI ARTTI

Çanakkale, vaka sayılarındaki hızlı artışın ardından Türkiye’nin risk haritasında ‘çok yüksek risk’ ile 'kırmızı' kategoriye yükseldi. Kentte, her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 27 Şubat- 5 Mart tarihleri arasında 107,29 iken, 6- 12 Mart tarihleri arasında 149,76, 13- 19 Mart tarihleri arasında ise 202,75 olarak gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı rakamlara göre, Çanakkale'de 20- 27 Mart tarihleri arasındaki tabloda vaka sayısı 348,81’e yükseldi. Koronavirüs vaka sayısındaki artış, kentte tedirginliğe yol açtı.

65 YAŞ VE ÜZERİ VATADAŞLARIN TOPLU ULAŞIM KARTLARI KULLANIMA KAPATILDI

Çanakkale Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu ulaşım ile seyahatlerini kısıtlayan bir karar aldı. Bu yaş grubundaki vatandaşların toplu ulaşım kartları geçici olarak kullanıma kapatıldı. Çanakkale Belediyesi’nin internet sitesinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Kentimizin, yapılan son değerlendirmeler kapsamında ‘kırmızı’ renkli çok yüksek riskli iller arasında yer almasından dolayı, 65 yaş ve üzeri kentlilerimizin toplu taşıma ulaşım kartları geçici olarak kullanıma kapatılmıştır.”

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