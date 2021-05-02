Türkiye Son dakika: 7 aylık Azra bebekten kahreden haber geldi

Son dakika: 7 aylık Azra bebekten kahreden haber geldi

Türkiye

Son dakika: 7 aylık Azra bebekten kahreden haber geldi

Son dakika haberine göre, Gaziantep'te 7 aylık Azra Aslan'ın, annesi tarafından beşiğinde cansız bedeni bulundu. Azra bebeğin cenazesi otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi.

02 Mayıs 2021, Pazar 13:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, dün akşam saatlerinde Yavuzeli ilçesine bağlı Elmacık Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma Aslan, iftar öncesi kızı Azra'yı uyuması için beşiğine bıraktı.

İftarın ardından Aslan, beşiğinde kontrol ettiği kızını hareketsiz görünce sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Azra bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümü ile ailesini yasa boğan bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi.

Azra bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Hadi gülün, bugün Dünya Kahkaha Günü
Şirin Sever
Rauf Tamer
Fark’a dikkat
Rauf Tamer
Erkut Can
Biden borçlarını ödedi ama…
Erkut Can
Hakan Çelik
“Rusya’dan KKTC hamlesi gelebilir”
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Annelere özel tekno indirimler
Murat Gülderen
Murat Çelik
Ayvalık’tan mesaj var: Kapanma tatil değil
Murat Çelik
Oral Çalışlar
‘Dış güçler’
Oral Çalışlar
Banu Şen
9 bin 400 yıldır tarımın kalbi bu topraklarda atıyor
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER MSB'den son dakika açıklaması: PKK/YPG tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı