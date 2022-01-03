Türkiye Son dakika: 7 kişiye mezar olmuştu! Kazanın nedeni ortaya çıktı

Son dakika: 7 kişiye mezar olmuştu! Kazanın nedeni ortaya çıktı

Türkiye

Son dakika: 7 kişiye mezar olmuştu! Kazanın nedeni ortaya çıktı

Aksaray'da sürücü Nuri Bal'ın aracı ile Ergün ailesinin aracının çarpıştığı kazada Nuri Bal ve Ergün ailesinden 6 kişi hayatını kaybetmişti. Son dakika haberine göre, aracın hız kadranının 170 kilometrede takılı kaldığı ortaya çıktı.

03 Ocak 2022, Pazartesi 12:09 Son Güncelleme:
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Aksaray'da, 6'sı aynı aileden 7 kişinin öldüğü kazanın ardından 2,43 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Nuri Bal'ın (60) aracının hız kadranının 170 kilometrede takılı kaldığı ortaya çıktı.

AYNI AİLEDEN 6 KİŞİ ÖLDÜ

Kaza, yeni yılın ilk dakikalarında, Yeşilova beldesi yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Nuri Bal yönetimindeki Almanya plakalı otomobil, karşı yönden gelen İbrahim Ergün'ün (47) kullandığı 68 DP 674 plakalı otomobille çarpıştı.

Her iki aracın da hurdaya döndüğü kazada, Almanya'da yaşayan Nuri Bal ile diğer otomobilin sürücüsü İbrahim Ergün ve eşi Semiha (54), kızları Rumeysa (12), Sümeyra (19) Ergün, Ceyda Uğurlu (22) ile torunu Asel Uğurlu (3) yaşamını yitirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçtakilerin cansız bedenlerini sıkıştıkları yerden çıkardı.



Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından cansız bedenler, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna götürüldü.

HIZ KADRAJI 170 KİLOMETRE

Kaza ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, otomobil sürücülerinden alınan kan örnekleri, incelendi. Yapılan tetkiklerde Nuri Bal'ın 2,43 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü Bal'ın kontrolünden çıkan otomobilin karşı şeride geçtiği belirlendi. Bal'ın kullandığı aracın hız kadranının da 170 kilometrede takılı kaldığı ortaya çıktı. 

BAHÇE İÇİN ALDI, MEZARLARINDA KULLANILDI

Öte yandan eşi Semiha ile birlikte pazarcılık yapan İbrahim Ergün'ün, kazanın meydana geldiği gece kent merkezindeki kızları Cennet'e gitmek için yola çıktıları belirtildi. Aileden geri 1 ay önce kızları Rumeysa'nın doğum gününde çekilen fotoğrafları kaldı. İbrahim Ergün'ün ayrıca bahçe düzenlemesi için kısa süre önce aldığı briketlerin yakınları tarafından aile üyelerinin mezarlarında kullanıldığı öğrenildi.

Nuri Bal'ın cenazesi, bugün Yeşilova beldesinde toprağa verilecek. 

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