Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, deprem yerin 10 kilometre altında yerel saatle 22.58'de gerçekleşti.

Milliyet'in aktardığına göre; depremin hemen ardından tsunami alarmı verildi.

Papua Yeni Gine, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının üzerinde yer alıyor. Dünyada en fazla depremin meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.







