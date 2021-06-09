Türkiye Son dakika: 8 aylık hamile Özlem baygın bulundu, kötü haber geldi

Son dakika: 8 aylık hamile Özlem baygın bulundu, kötü haber geldi

Türkiye

Son dakika: 8 aylık hamile Özlem baygın bulundu, kötü haber geldi

Son dakika haberine göre, 8 aylık hamile Özlem Kuvan'dan kahreden haber geldi. Evinde baygın bulunan Kuvan hastanede can verdi.

09 Haziran 2021, Çarşamba 16:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Mustafakemalpaşa ilçesi Orta Mahalle Nalbant Sokak'ta oturan evli Özlem Kuvan'dan haber alamayan komşuları, dün saat 15.00 sıralarında merak edip evinin arka bahçesindeki kapıdan içeri girdi. 8 aylık hamile olan Kuvan'ı yerde baygın bulan komşular, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kuvan, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Özlem Kuvan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Özlem Kuvan'ın cenazesi, ikindi namazı öncesi kılınan cenaze namazının ardından Lalaşahin Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Epilepsi hastası olduğu belirtilen ve nöbet geçirdiği öne sürülen Özlem Kuvan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Kapı aralığında kritik görüşme…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Avantaj
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Depremin faturası çok ağır olacak
Hakan Çelik
Murat Çelik
Marmara Denizi'ni kurtarmak
Murat Çelik
Banu Şen
Savunma sanayisinin kalbi yeni turizm cenneti Kırıkkale
Banu Şen
Şirin Sever
Anneyle travmalarınız hayatınızı yönetir!
Şirin Sever
Murat Gülderen
Efsaneler geri döndü
Murat Gülderen
Erkut Can
COVID-19 çok azaldı, artık kontrollerinizi yaptırın
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 31 öğretim üyesi alıyor