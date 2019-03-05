Son dakika! 8 bin bekçi alınacak

Emniyet, kaç bin kişilik bekçi alımı yapacak? Bekçi alımlar ne zaman başlayacak? Bu sorular cevabını buldu. Emniyet, bekçi alımlarıyla ilgili son dakika açıklaması yaptı.

8 BİN ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALINACAK

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında 81 il valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 8 bin erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağı bildirildi. Duyuruda, alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartlarının ilerideki günlerde açıklanacağı aktarıldı.



