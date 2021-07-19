Türkiye Son dakika: 8 küçükbaş hayvanı satın almak için anlaştı, sonra çaldı

Son dakika: 8 küçükbaş hayvanı satın almak için anlaştı, sonra çaldı

Türkiye

Son dakika: 8 küçükbaş hayvanı satın almak için anlaştı, sonra çaldı

Bursa'da, 8 küçük baş hayvanı satın almak için Ahmet Güner ile anlaşan kimliği belirsiz kişi kurbanlıkları kuran kursunun satın alacağını söyledi. Aracına yüklediği kurbanlıklarla ortadan kayboldu.

19 Temmuz 2021, Pazartesi 10:17 Son Güncelleme:
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İnegöl ilçesinin kırsal Cerrah Mahallesi’nde Ahmet Güner, 8 küçükbaş kurbanlık hayvanını satmak için kimliği belirsiz kişiyle 12 bin TL’ye anlaştı. Kurbanlıkları Kuran kursu için aldığını ve kursun olduğu bölgede ödemeyi yapacağını söylemesi üzerine hayvanlar, bu kişinin hafif ticari aracına yüklendi. Şüphelinin hayvanları indirecekleri araziye geldiklerini söylemesiyle Güner araçtan indi. Güner’in inmesini fırsat bilen şüpheli, kurbanlıkların içinde bulunduğu araçla kaçtı.

Hayvanları çalınan Ahmet Güner, polise giderek şikayetçi oldu. İhbar üzerine çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin kullandığı araçtaki plakanın çalıntı olduğunu saptadı. Polis, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

KURAN KURSUNDA ÖDENECEĞİNİ SÖYLEYİP KAÇMIŞ

Ahmet Güner’in oğlu Bülent Güner, Kurban Bayramı öncesi yaşanan olay nedeniyle maddi zararlarının olduğunu belirterek, “Sabah bu dolandırıcı geliyor. Kuran kursuna kurbanlık hayvan alacağını söylüyor. Babamla anlaşıyorlar. Hayvanları araca yüklüyor. Ödemeyi Kuran kursunda ödeyeceğini söylüyor. Babamla yola çıkıyorlar. Çevre yolunda duruyor. Babama, kapıyı açmasını, hayvanları buraya indireceğini söylüyor. Babam araçtan inince, şüpheli gaza basıp kaçıyor” dedi.

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