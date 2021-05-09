Türkiye Son dakika: 9 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu

Son dakika: 9 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu

Türkiye

Son dakika: 9 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' internette araştırılan konular arasına girdi. Dün, koronavirüste vaka sayısında düşüş yaşanmıştı. Bu gelişme üzerine 9 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu merak konusu oldu. Peki 9 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

09 Mayıs 2021, Pazar 20:03 Son Güncelleme:
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Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu internette araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan günlük koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Günün rakamları belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

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