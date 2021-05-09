Son dakika: 9 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu

Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu internette araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan günlük koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Günün rakamları belli olur olmaz haberimizde yer alacak.